CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan artışla 97'ye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2025 16:31

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2025 16:32

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kasım ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,2 puan yükselişle 96,8 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 97 puana çıktı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Verinin, beklentiye paralel gerçekleşmesi dikkati çekti.

Hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güvenin artmasına karşın sanayi sektöründeki güvenin azalmasıyla endeks, neredeyse yerinde seyretti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, kasımda eksi 14,2'de sabit kaldı. AB'de ise ekimde eksi 13,5 seviyesindeki endeks, kasımda eksi 13,6 seviyesine indi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Kasım 2025 13:13
Belçika’da grev üçüncü gününde Belçika'da grev üçüncü gününde 26 Kasım 2025 13:11
Ünlü gözlük markasında grev kararı! Ünlü gözlük markasında grev kararı! 26 Kasım 2025 10:58
Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı 26 Kasım 2025 10:08
İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor 26 Kasım 2025 10:05
OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor 26 Kasım 2025 09:59
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
Avustralya’da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı Avustralya'da enflasyon yedi ayın zirvesine çıktı 26 Kasım 2025 08:29
ABD’de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi ABD'de ÜFE eylülde beklentilere paralel yükseldi 25 Kasım 2025 16:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler