Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi martta düştü

Avro Bölgesi’nde Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,6 puan düşüşle 96,6 seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 30 Mart 2026 14:01

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,5 puan azalarak 96,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,6 puan düşüşle 96,6 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 96,5 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüşün büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güven azalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi martta eksi 12,3'ten eksi 16,3'e indi. AB'de şubatta eksi 11,8 seviyesindeki endeks, martta eksi 15,2'ye geriledi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisinin, Avro Bölgesi'ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini daha karamsar hale getirdiği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak 27 Mart 2026 09:09
Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek 27 Mart 2026 09:04
Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: Yeterli akaryakıt stoğumuz var Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: "Yeterli akaryakıt stoğumuz var" 26 Mart 2026 17:06
Güneydoğu Asya’da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı Güneydoğu Asya'da nükleer enerji hamlesi: Savaş ve enerji krizi planları hazırlandı 26 Mart 2026 14:22
Almanya’da elektrik fiyatları ’ABD/İsrail-İran Savaşı’ ile yükseldi Almanya'da elektrik fiyatları 'ABD/İsrail-İran Savaşı' ile yükseldi 26 Mart 2026 14:18
Körfez’de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! Körfez'de savaşın enerji altyapısına maliyeti 25 milyar dolar! 26 Mart 2026 14:16
Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı Rus petrolüne talep artıyor: İndirimlerin azaldı ve primli satışlar başladı 26 Mart 2026 14:13
Avro Bölgesi’nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı Avro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi şubatta hafif arttı 26 Mart 2026 14:11
İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! İngiltere Merkez Bankası için faiz artışı beklentisi güçleniyor: Nisan ihtimali yüzde 75’e çıktı! 26 Mart 2026 13:41
Rusya’dan ’şiddetli enerji krizi’ uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... Rusya'dan 'şiddetli enerji krizi' uyarısı: Petrol 200 doları görebilir! Avrupa hazırlıksız... 26 Mart 2026 13:39
Orta Doğu’daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü Orta Doğu'daki gerilim Alman ihracatçıların beklentilerini düşürdü 26 Mart 2026 13:38
OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü OECD, küresel ekonomi büyüme tahminini düşürdü 26 Mart 2026 13:29
