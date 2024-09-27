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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Avro Bölgesi'nde eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,3 puan azalarak 96,2'ye indi.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2024 14:24

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2024 14:25

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi AB'de 96,7 puan seviyesinde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise Ekonomi Güven Endeksi eylül ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan gerileyerek 96,2 seviyesine düştü.

Söz konusu dönemde Ekonomi Güven Endeksi, AB'nin en büyük ekonomileri olan Almanya'da 1,2 puan, Fransa'da 1,4 puan azaldı.

Öte yandan, Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise eylülde eksi 12,9 seviyesinde belirlendi.

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