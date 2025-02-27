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Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven şubatta yükseldi

Avro Bölgesi'nde şubatta ekonomi güven endeksi aylık bazda 1 puan artışla 96,3'e çıktı.

Oluşturma Tarihi 27 Şubat 2025 14:11

Son Güncelleme Tarihi 27 Şubat 2025 14:14

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şubatta ekonomi güven endeksi AB'de aylık bazda 1,1 puan artarak 97,1 seviyesine çıktı. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselerek 96,3 seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde endeksin 96 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de şubatta 0,6 puanlık artışla eksi 13,6 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde hafif bir iyileşme görüldü. AB'de ise endeks şubatta 0,4 puan yükselerek eksi 12,9 seviyesinde ölçüldü.

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