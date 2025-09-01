Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi

CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü ağustos ayında toparlandı. Avro Bölgesi'nde temmuzda 49,8 olan imalat sanayi PMI, ağustosta 50,7'ye yükseldi.

Ağustosta fabrika üretiminde ve siparişlerde görülen hızlı artış Avro Bölgesi imalat PMI'yı Mart 2022'den bu yana ilk defa büyüme eşiği olan 50 puanın üzerine taşıdı.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

