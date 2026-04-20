CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi şubatta azaldı

Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi şubatta azaldı

Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 12:58

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2026 12:59

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,9 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 3,7 ile Polonya'da, yüzde 1,4 ile Belçika ve Fransa'da, yüzde 1,2 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 8,7 ile Romanya'da, yüzde 5,5 ile Slovenya'da ve yüzde 5,4 ile Slovakya'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Polonya'da yüzde 13,7, İspanya'da yüzde 10,2 ve Fransa'da yüzde 3,5 azalırken, Slovenya'da yüzde 24,1, Romanya'da yüzde 15,6 ve Slovakya'da yüzde 8,2 arttı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.491,1100 Değişim 116,58 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14531,39
Açılış
44,8849 Değişim 0,0571 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8809
Açılış
52,8462 Değişim 0,2336 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,8695
Açılış
6.912,1130 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
114,4345 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler