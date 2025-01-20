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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 13:31

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 kasım ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,9 yükseldi.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,5 ile Slovenya'da, yüzde 5,4 ile Slovakya'da, yüzde 4,7 ile Romanya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Portekiz'de, yüzde 2 ile Macaristan'da ve yüzde 0,9 ile Finlandiya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda İspanya'da yüzde 9,8, Bulgaristan'da yüzde 8,6, Belçika'da yüzde 4,2, artarken, Romanya'da yüzde 9,5, Polonya'da yüzde 5,4 ve Slovenya'da yüzde 4,2 geriledi.

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