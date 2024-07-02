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Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,4 oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 12:52

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin mayıs ayı işsizlik verilerine göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde de nisanda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı mayıs ayında sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Mayısta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,6, İsveç'te yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 8,2 ve Fransa'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 200 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 78 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 828 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 287 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçüldü.

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