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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı

Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralık ayında yüzde 6,3'e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2025 14:37

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2025 14:38

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB'de kasım ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı aralıkta yüzde 5,9'a çıktı.

Avro Bölgesi'nde de kasımda yüzde 6,2 olan işsizlik oranı aralıkta yüzde 6,3'e yükseldi.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Aralıkta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,6, Yunanistan'da yüzde 9,4, Finlandiya'da yüzde 8,6 ve İsveç'te yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, aralıkta 12 milyon 978 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 830 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralık ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 927 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 359 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,8 olarak ölçüldü.

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