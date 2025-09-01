CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda geriledi

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2025 13:17

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuzda yüzde 5,9'a indi.

Avro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,3 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,2 seviyesinde tespit edildi.

İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda işsizlik oranı, İspanya'da yüzde 10,4, Finlandiya'da yüzde 9,5, İsveç'te yüzde 8,7 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 25 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 805 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 801 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 227 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

İlginizi Çekebilir
ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı ABD, Ukrayna’ya 825 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladı 29 Ağustos 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 29 Ağustos 2025 13:52
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a dava açtı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı 29 Ağustos 2025 12:18
ABD, Suriye’ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı ABD, Suriye'ye ihracatı kolaylaştıran yönetmelik yayımladı 29 Ağustos 2025 11:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Ağustos 2025 11:11
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Ağustos 2025 10:53
Almanya’da perakende satışlar sert düştü Almanya'da perakende satışlar sert düştü 29 Ağustos 2025 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 29 Ağustos 2025 09:59
Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,68 dolardan işlem görüyor 29 Ağustos 2025 09:39
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 29 Ağustos 2025 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirde başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirde başladı 29 Ağustos 2025 09:31
Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 29 Ağustos 2025 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler