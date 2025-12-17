CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde kasım ayı enflasyonu belli oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 2,1 olarak tespit edildi.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 14:03

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Enflasyon ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda eksi yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Fiyatlar kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.168,1600 Değişim 535,75 Son veri saati:
Düşük 12632,41 Yüksek 13168,16
Açılış
44,3593 Değişim 0,0515 Son veri saati:
Düşük 44,298 Yüksek 44,3495
Açılış
51,5349 Değişim 0,1725 Son veri saati:
Düşük 51,3981 Yüksek 51,5706
Açılış
6.190,2700 Değişim 202,813 Son veri saati:
Düşük 6139,687 Yüksek 6342,5
Açılış
95,9624 Değişim 5,3454 Son veri saati:
Düşük 94,693 Yüksek 100,0384
Açılış
BİST En Aktif Hisseler