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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre değişmedi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 14:07

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 14:15

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde, eylüle göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık değişmeyeceği, yıllık yüzde 1,9 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Ekimde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 5,7 ile İrlanda, yüzde 5,4 ile Danimarka ve yüzde 3,5 ile Polonya'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 7,5 ile Litvanya, yüzde 6,2 ile Belçika ve yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış, yüzde 15,2 ile İrlanda, yüzde 8,6 ile Danimarka ve yüzde 6,2 ile Malta'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,9 ile Belçika, yüzde 4,9 ile Almanya ve yüzde 3,6 ile İtalya'da belirlendi.

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