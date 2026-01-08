Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2025 yılı kasım ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, geçen yılın kasım ayında, ekim ayına kıyasla yüzde 0,6 artarken, 2024 yılı kasım ayına göre yüzde 1,3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, kasımda, ekim ayına göre yüzde 0,5 yükselirken, 2024 yılı kasım ayına göre yüzde 1,7 düştü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, kasımda aylık bazda en fazla yüzde 4,4 ile İrlanda'da, yüzde 1,9 ile İsveç'te, yüzde 1,6 ile Bulgaristan ve Yunanistan'da arttı. Aylık ÜFE kasımda, Slovakya'da yüzde 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 0,5 geriledi.

ÜFE, kasımda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 13,8, Romanya'da yüzde 4,9 ve Estonya'da yüzde 3,2 artarken, Lüksemburg'da yüzde 5,5, Portekiz'de yüzde 3,8 ve İrlanda'da yüzde 3,6 geriledi.