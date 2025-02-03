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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı ocak ayında yüzde 2,5 seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 16:16

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 16:34

Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,4 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 2,5'e yükseldi. TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi. Avro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,8 ile enerji ürünleri ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon ocakta Hırvatistan'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,4, Slovakya'da yüzde 4,1, oldu. Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor. Avro Bölgesi'nde enflasyon son 4 aydır yükseliyor.

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