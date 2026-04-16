Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 12:56

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

Mart ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon martta yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, martta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 3,4 oldu.

İlginizi Çekebilir
Morgan Stanley ilk çeyrek bilançosunu açıkladı Morgan Stanley ilk çeyrek bilançosunu açıkladı 15 Nisan 2026 16:05
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Nisan 2026 13:18
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 arttı 15 Nisan 2026 12:31
Ifo: Almanya’da ekonomideki belirsizlik, son iki yılın en yüksek seviyesinde Ifo: Almanya'da ekonomideki belirsizlik, son iki yılın en yüksek seviyesinde 15 Nisan 2026 11:10
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 15 Nisan 2026 10:56
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Nisan 2026 10:11
Gram altın kaç TL oldu? Gram altın kaç TL oldu? 15 Nisan 2026 10:08
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 15 Nisan 2026 09:32
Scott Bessent: Trump tarifeleri Temmuz’da yeniden gündeme gelebilir Scott Bessent: Trump tarifeleri Temmuz’da yeniden gündeme gelebilir 15 Nisan 2026 08:50
Bakır fiyatları toparlandı: Barış görüşmeleri ve talep artışı yükselişi destekledi Bakır fiyatları toparlandı: Barış görüşmeleri ve talep artışı yükselişi destekledi 15 Nisan 2026 08:34
AB’de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir "AB'de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir" 14 Nisan 2026 17:00
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 14 Nisan 2026 16:47
