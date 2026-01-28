CANLI BORSA
Avro doların karşısında giderek güçlendi! ECB'den faiz indirimi mesajı geldi

Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi gün içerisinde 1,199'a kadar çıkarak Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB), faiz indirimi mesajı geldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), euronun değer kazancının enflasyon görünümünü baskılamaya başlaması halinde yeni bir faiz indirimi seçeneğini gündemine alabileceği sinyali geldi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher, euronun mevcut seviyesinden rahatsızlık duymadıklarını ancak daha ileri bir değerlenmenin para politikası açısından karşılık gerektirebileceğini söyledi.

Eurodaki son yükselişi "ılımlı" olarak nitelendiren Kocher, şu aşamada herhangi bir müdahaleye ihtiyaç olmadığını vurguladı. Ancak ortak para biriminin değer kazancının sürmesi halinde, bunun enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

Kocher'e göre euronun yeterince güçlenmesi, ithalat fiyatlarını düşürerek enflasyonu aşağı çekebilir. Böyle bir durumda ECB'nin tepki vermesi gerekebileceğini belirten Kocher, bu yaklaşımın doğrudan kur seviyesine değil, kurun enflasyon üzerindeki etkisine bağlı olacağını ifade etti.

Öte yandan Kocher, Çin para biriminin euro karşısında "yapısal olarak düşük değerli" olduğunu söylerken, euronun aşırı değer kazanmasının ABD'li rakiplere karşı Avrupa'nın rekabet gücünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

