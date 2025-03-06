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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 16:22

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 16:58

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda durgun büyüme ve düşen enflasyon oranı karşısında altıncı faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB, yılın ilk yönetim kurulu toplantısında para politikası kararlarını açıkladı. Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten 2,50'ye indirdi.

ECB, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapılmış oldu.

ECB'nin bu kararı, Avro Bölgesi genelinde büyümenin durgun olması ve şubatta yüzde 2,4 ile bankanın yüzde 2'lik hedefine yakın enflasyondan sonra geldi.

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