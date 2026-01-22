CANLI BORSA
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor

Avrupa'da hükümetler artan borçlanma maliyetlerinin bütçeler üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla uzun vadeli tahvil ihraçlarını kısıyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 10:02

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2026 10:12

Avrupa'da hükümetler artan borçlanma maliyetlerinin bütçeler üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla uzun vadeli tahvil ihraçlarını kısıyor, bunun yerine daha kısa vadeli borçlanmaya yöneliyor.

Financial Times'ın haberine göre, Barclays'in kamu borcu ihraç eğilimlerine dayalı tahminleri, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu büyük Euro Bölgesi ekonomilerinde satılan borçların ortalama vadesinin bu yıl 2015'ten bu yana ilk kez 10 yılın altına ineceğine işaret ediyor. İngiltere'de ise ortalama borç vadesinin yaklaşık 8,8 yıl seviyesine gerilemesi ve bunun yüzyılın en düşük seviyesi olarak kayda geçmesi bekleniyor.

Veriler, emeklilik fonları gibi geleneksel yatırımcıların uzun vadeli borçlanma araçlarına olan ilgisinin azalmasına, borç yöneticilerinin nasıl yanıt verdiğini de ortaya koyuyor. Hollanda'nın bu ay 1,8 trilyon avroluk emeklilik sisteminde kapsamlı bir reformu tamamlaması, uzun vadeli tahvillere olan talebin daha da zayıflayabileceği beklentisini güçlendirdi.

Aegon Asset Management Küresel Yatırım Direktörü Stephen Jones, piyasadaki dönüşümü şu sözlerle özetledi:

"Yapısal talep kökten değişti. Zorunlu alıcı tabanı ortadan kalktı ve çözülmeye başladı."

