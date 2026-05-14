Avrupa'da ekonomik reform için tamam mı devam mı? Lagarde’dan AB liderlerine cesaret çağrısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Charlemagne Ödülü'nü alacak olan selefi Mario Draghi'yi onurlandırmak için düzenlenen bir akşam yemeğinde önemli açıklamalar yaptı.

LAGERDE'DAN CESARET ÇAĞRISI

Lagarde, Avrupa'nın artık kurumsal eksikliklere karşı daha az tolerans gösterilen bir dönemde bulunduğunu belirterek, geçmiş dönemin koşullarına göre inşa edilen kurumların günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Lagarde, Draghi'nin Avrupa'nın rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Avrupa liderlerine Draghi'nin reform önerilerini uygulama çağrısında bulunan Lagarde, "Bu anın kaçırılmış bir fırsat mı yoksa Avrupa'nın inşasında yeni bir adım mı olacağına karar verecek olan liderlerdir" ifadelerini kullandı.

"KENDİ KENDİNE YETME TAVRI KIRILMALI"

Jeopolitik gerilimlerin yükseldiği ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müttefiklere yönelik yaklaşımının Avrupa'da kaygıları artırdığı bir dönemde konuşan Lagarde, Avrupa'nın ekonomik ve siyasi açıdan daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa ülkelerinin "kendi kendine yetme" anlayışını aşması gerektiğini belirten Lagarde, birlik içinde hareket edilmesinin Avrupa'yı daha güçlü kılacağını ifade etti.

ECB'DEN "ACİL TOPLU EYLEM" MESAJI

Lagarde, geçen yıldan bu yana Avrupa'da büyümeyi destekleyecek reformların sürekli ertelenmesini eleştirirken, bunun sadece ekonomik refah kaybına değil aynı zamanda "sorumsuzluğa" da yol açacağını savundu. ECB Yönetim Kurulu'nun bu yıl başında yayımladığı değerlendirmeyi hatırlatan Lagarde, Avrupa için tasarruf ve yatırım birliği kurulması, dijital euro projesinin ilerletilmesi, tek pazarın derinleştirilmesi, inovasyonu destekleyen politikalar ve daha sade mevzuat düzenlemeleri gerektiğini söyledi.

Lagarde konuşmasını, "Avrupa kendi içine kapanmak yerine birlikte inşa ettiğinde daha güçlü olur. Şimdi Avrupa liderlerinin kalıcı olanı inşa etme zamanı. İhtiyaç duyulan şey harekete geçme cesareti" sözleriyle tamamladı.