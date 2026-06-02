Avrupa'da enflasyon alarmı! Avro Bölgesi enflasyonu mayısta sert yükseldi

AA

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 13:06

Son Güncelleme Tarihi 02 Haziran 2026 13:11

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Mayıs ayında yüzde 3,2'ye yükseldi. Böylece enflasyon, Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin ise üzerinde kalmaya devam etti.

ENFLASYON YÜZDE 3,2'YE YÜKSELDİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Nisan ayındaki yüzde 3 seviyesinden Mayıs ayında yüzde 3,2'ye çıktı.

Aylık bazda enflasyon ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri de Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,2 seviyesinde olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI GERİLEME

Enerji ve gıda gibi oynak kalemler dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Bu veri, fiyat baskılarının genel enflasyona göre daha ılımlı seyrettiğine işaret etti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Mayıs ayında enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en dikkat çekici artış enerji grubunda yaşandı.

Yıllık bazda fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:

  • Enerji ürünleri: yüzde 10,9
  • Hizmetler: yüzde 3,5
  • Gıda, alkol ve tütün: yüzde 2
  • Enerji dışı sanayi ürünleri: yüzde 0,9

Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, genel enflasyonun yukarı yönlü hareketinde belirleyici oldu.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Avro Bölgesi'nin büyük ekonomilerinde enflasyon oranları da dikkat çekti:

  • Almanya: yüzde 2,7
  • Fransa: yüzde 2,8
  • İtalya: yüzde 3,3
  • İspanya: yüzde 3,6

Ülkeler arasında enflasyon farkı sürerken, özellikle Güney Avrupa'da fiyat artışlarının daha yüksek seyrettiği görüldü.

ECB HEDEFİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi için orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutuyor.

Son veriler, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini ve para politikası açısından baskının sürdüğünü ortaya koyuyor.

