Avrupa`da iflaslar artış gösterdi





EN ÇOK İFLAS BAŞVURUSU LETONYA'DA



2022'nin ikinci çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği karşılaştırıldığında üye ülkeler arasında iflas başvurusunda en çok artış yüzde 74.4 ile Letonya'da kaydedildi. Onu yüzde 14.7 ile Belçika'da, yüzde 11.9 ile Danimarka'da izledi.



HEMEN HEMEN HER SEKTÖRDEKİ İFLAS SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ



AB'de söz konusu dönemde ekonominin hemen hemen her sektöründe iflas sayısında artış yaşandığı belirtildi. İflas beyanlarının sayısı sadece inşaat, bilgi ve iletişim sektöründe azaldığı, ulaşım, eğitim ve sağlıkta daha belirgin artışlarla birlikte ekonominin diğer tüm sektörlerinde artış kaydettiği vurgulandı. Salgın öncesi dönemle (2020 öncesi) karşılaştırıldığında 2022'nin ikinci çeyreğinde iflas beyanlarının sayısının özellikle ulaşım ve lojistik ile konaklama ve catering sektörlerinde daha yüksek olduğu belirtildi.