Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı

Avustralya'da mevsimsellikten arındırılmış ücret artışı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yavaşlama gösterirken, yıllık bazda sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 08:59

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2025 09:01

Avustralya İstatistik Ofisi (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, Ücret Fiyat Endeksi mevsimsellikten arındırılmış olarak bu çeyrekte %0,8 artış kaydetti. Özel sektör ücretleri %0,8 yükselirken, kamu sektörü ücretleri ise %1,0 artış göstererek büyümeye ana katkıyı sağladı.

2025 Haziran çeyreğinde yıllık ücret büyümesi %3,4 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2025 Mart çeyreği ile aynı seviyede kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 daha düşük seyretti.

Piyasa beklentisi dönemsel %0,8, yıllık %3,3 artış olacağı yönündeydi.

Haziran ayına kadar olan 12 aylık dönemde, özel sektör ücretleri %3,4 arttı. Bu oran, 2025 Mart çeyreğindeki %3,3'lük artıştan daha yüksek olmasına rağmen, 2024 Haziran çeyreğinde kaydedilen %4,1'lik yıllık artışın altında kaldı.

Kamu sektöründeki yıllık artış ise %3,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2025 Mart çeyreğindeki %3,6'lık artıştan yüksekken, 2024 Haziran çeyreğinde kaydedilen %3,9'luk oranın gerisinde kaldı.

Oxford Economics Avustralya makroekonomik tahmin başkanı Sean Langcake, Avustralya'da ikinci çeyrekte ücret büyümesinin bir miktar yavaşladığını ve kamu sektörünün artışa yön verdiğini belirtti. Langcake, genel işgücü piyasasının yumuşadığını ve bunun nihayetinde ücret büyümesini baskılayacağını ekledi. Ancak şimdilik ücret büyümesi, özellikle üretkenlik artışı düşük kalmaya devam ederse, işçilik maliyetlerini yüksek tutmaya yetiyor. Langcake'e göre bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla faiz indirimi konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyeceği anlamına geliyor.

