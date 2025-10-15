CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bank of America ile Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu

Bank of America ile Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte arttı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 16:27

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı çeyreğinde 6,9 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 81 sent olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,06 dolara çıktı.

Bank of America'nın geliri ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolara yükseldi. Banka, 2024'ün aynı döneminde 25,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

MORGAN STANLEY'NİN NET KARI YÜZDE 45 ARTTI

Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre de bankanın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 18,2 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 15,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 4,6 milyar dolara yükseldi. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Morgan Stanley'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,88 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,80 dolara çıktı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 14 Ekim 2025 10:53
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Ekim 2025 10:03
Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor Brent petrolde belirsizlik endişesi yaşanıyor 14 Ekim 2025 09:57
İngiltere’de işsizlik beklentilerin üzerinde arttı İngiltere'de işsizlik beklentilerin üzerinde arttı 14 Ekim 2025 09:55
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 14 Ekim 2025 09:49
İngiltere’de tüketici harcamaları yavaş arttı İngiltere’de tüketici harcamaları yavaş arttı 14 Ekim 2025 09:46
Japon Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerekiyor Japon Maliye Bakanı: Enflasyonla mücadele için yeni ekonomi stratejisi gerekiyor 14 Ekim 2025 09:45
Bessent, Çin’i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı Bessent, Çin'i dünya ekonomisine zarar vermeye çalışmakla suçladı 14 Ekim 2025 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 14 Ekim 2025 09:34
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 14 Ekim 2025 09:09
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 670 bin liraya çıktı 13 Ekim 2025 16:50
OPEC’in ham petrol üretimi eylülde arttı OPEC'in ham petrol üretimi eylülde arttı 13 Ekim 2025 15:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler