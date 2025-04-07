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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 137 milyar 763 milyon 443 bin lira artarak 22 trilyon 68 milyar 560 milyon 428 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 16:53

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 16:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Mart ile biten haftada 137 milyar 763 milyon 443 bin lira artarak 22 trilyon 68 milyar 560 milyon 428 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 12 trilyon 454 milyar 896 milyon 667 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artışla 6 trilyon 984 milyar 497 milyon 620 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 221 milyar 724 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185 milyar 260 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 28 Mart itibarıyla 383 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,8 artarak 4 trilyon 108 milyar 916 milyon 416 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 548 milyar 145 milyon 744 bin lirası konut, 66 milyar 201 milyon 299 bin lirası taşıt, 1 trilyon 546 milyar 580 milyon 833 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Mart ile biten haftada 62 milyar 986 milyon 671 bin lira artarak 17 trilyon 28 milyar 405 milyon 67 bin liraya yükseldi.

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