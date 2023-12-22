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Bankalar Fed'in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı

Bankalar, faiz indirimlerine yönelik bahislerin artmasıyla birlikte son bir hafta içinde Fed'in yeni destek fonundan rekor miktarda borçlandı.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 08:48

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 08:48

Fed verilerine göre, 20 Aralık'a kadar olan haftada Banka Vadeli Fonlama Programı veya BTFP'den tüm zamanların en yüksek, 131 milyar dolar, borçlanmasını gösterildi. Bu rakam, 13 Aralık'ta sona eren haftada 124 milyar dolar olmuştu.

Bu yılki bankacılık krizinin ortasında başlatılan BTFP, bankaların ve kredi birliklerinin ABD Hazine tahvillerini ve ajans borçlarını teminat olarak göstererek bir yıla kadar borç almalarına olanak tanıyor.

Bankalar için BTFP borçlanma maliyetlerindeki düşüş, kurumların rezerv bakiyeleri üzerinden faiz kazanmak için gelirleri Fed'deki hesaplarına park etmeden önce tesisten borçlandıkları daha büyük bir arbitraj fırsatı sağlıyor

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