Barclays Japonya’daki olası erken seçim sonrası alım fırsatını açıkladı

Barclays FICC Research bünyesinde görev yapan ekonomistler, Japonya'da gündeme gelen erken genel seçim beklentisinin Japon hisse senetleri için önemli fırsatlar yaratabileceğini açıkladı. Yayımlanan araştırma raporunda, geçmiş seçim dönemlerine ait tarihsel veriler incelendiğinde, Japonya borsasında alım fırsatlarının ortaya çıktığı vurgulandı.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ'NİN ERKEN SEÇİM PLANI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Sanae Takaichi parlamentonun alt kanadını 23 Ocak'ta feshetmeyi değerlendiriyor. Takaichi'nin bu kararının arkasında, "sorumlu ve proaktif mali politika" uygulayabilmek için kamuoyu desteğini güçlendirme hedefi bulunuyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER: SAVUNMA, ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Barclays ekonomistleri, proaktif mali politikalardan en çok fayda sağlayabilecek sektörlere dikkat çekti. Raporda özellikle şu alanlardaki hisseler öne çıkıyor:

- Savunma sanayi hisseleri

- Enerji sektörü hisseleri

- Yarı iletken ve çip hisseleri

- Yapay zeka teknoloji hisseleri

Olası seçim döneminde bu sektörlerde boğa piyasası atmosferinin oluşabileceği ve Japon teknoloji hisselerinin yükseliş eğilimine girebileceği belirtildi.

NİKKEİ 225 ENDEKSİ TARİHİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Japonya borsası Nikkei endeksi, gelecek ay yapılabilecek genel seçim beklentileriyle yeni bir rekor kırdı. Seçimlerin Başbakan Takaichi'nin siyasi gücünü artırarak ekonomiyi destekleyecek cesur adımlar atmasına olanak tanıyacağı öngörülüyor.

Nikkei 225 endeksi, bu beklentiler eşliğinde tarihi en yüksek gün içi seviyesi olan 53.814,79 puana yükseldi. Japonya borsa endeksi bu gelişmeyle yatırımcıların güvenini yansıttı.

BOJ FAİZ ARTIRIMI NİSAN AYINDA GELEBİLİR

Japonya Merkez Bankası (BOJ) eski yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai, BOJ faiz kararı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sakurai, zayıf Japon yeni ve hükümetin mali duruşu nedeniyle faiz artırımının beklenenden erken gelebileceğini söyledi.

BOJ FAİZ ARTIŞI TAKVİMİ

Sakurai'ye göre BOJ para politikası çerçevesinde faiz artışı:

- En geç Haziran-Temmuz ayında yapılacak

- Piyasa baskıları nedeniyle Nisan ayında bile gerçekleşebilir

- Yen/Dolar paritesindeki baskılar artışı hızlandırabilir

Eski kurul üyesi, Başbakan Takaichi'nin mali politikasını "tehlikeli" olarak nitelendirerek, bu durumun **Japonya faiz artırımı** beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Japonya ekonomisi, seçim süreci ve para politikası değişiklikleriyle kritik bir dönemeçte bulunuyor.