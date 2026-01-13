CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Barclays Japonya’daki olası erken seçim sonrası alım fırsatını açıkladı

Barclays Japonya’daki olası erken seçim sonrası alım fırsatını açıkladı

İngiltere merkezli uluslararası bankacılık devi Barclays Japonya’daki olası erken seçim sonrası hisse senetlerinde alım fırsatına işaret etti.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 11:15

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2026 11:16

Barclays FICC Research bünyesinde görev yapan ekonomistler, Japonya'da gündeme gelen erken genel seçim beklentisinin Japon hisse senetleri için önemli fırsatlar yaratabileceğini açıkladı. Yayımlanan araştırma raporunda, geçmiş seçim dönemlerine ait tarihsel veriler incelendiğinde, Japonya borsasında alım fırsatlarının ortaya çıktığı vurgulandı.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ'NİN ERKEN SEÇİM PLANI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Sanae Takaichi parlamentonun alt kanadını 23 Ocak'ta feshetmeyi değerlendiriyor. Takaichi'nin bu kararının arkasında, "sorumlu ve proaktif mali politika" uygulayabilmek için kamuoyu desteğini güçlendirme hedefi bulunuyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER: SAVUNMA, ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Barclays ekonomistleri, proaktif mali politikalardan en çok fayda sağlayabilecek sektörlere dikkat çekti. Raporda özellikle şu alanlardaki hisseler öne çıkıyor:

- Savunma sanayi hisseleri
- Enerji sektörü hisseleri
- Yarı iletken ve çip hisseleri
- Yapay zeka teknoloji hisseleri

Olası seçim döneminde bu sektörlerde boğa piyasası atmosferinin oluşabileceği ve Japon teknoloji hisselerinin yükseliş eğilimine girebileceği belirtildi.

NİKKEİ 225 ENDEKSİ TARİHİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Japonya borsası Nikkei endeksi, gelecek ay yapılabilecek genel seçim beklentileriyle yeni bir rekor kırdı. Seçimlerin Başbakan Takaichi'nin siyasi gücünü artırarak ekonomiyi destekleyecek cesur adımlar atmasına olanak tanıyacağı öngörülüyor.

Nikkei 225 endeksi, bu beklentiler eşliğinde tarihi en yüksek gün içi seviyesi olan 53.814,79 puana yükseldi. Japonya borsa endeksi bu gelişmeyle yatırımcıların güvenini yansıttı.

BOJ FAİZ ARTIRIMI NİSAN AYINDA GELEBİLİR

Japonya Merkez Bankası (BOJ) eski yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai, BOJ faiz kararı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sakurai, zayıf Japon yeni ve hükümetin mali duruşu nedeniyle faiz artırımının beklenenden erken gelebileceğini söyledi.

BOJ FAİZ ARTIŞI TAKVİMİ

Sakurai'ye göre BOJ para politikası çerçevesinde faiz artışı:
- En geç Haziran-Temmuz ayında yapılacak
- Piyasa baskıları nedeniyle Nisan ayında bile gerçekleşebilir
- Yen/Dolar paritesindeki baskılar artışı hızlandırabilir

Eski kurul üyesi, Başbakan Takaichi'nin mali politikasını "tehlikeli" olarak nitelendirerek, bu durumun **Japonya faiz artırımı** beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Japonya ekonomisi, seçim süreci ve para politikası değişiklikleriyle kritik bir dönemeçte bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ocak 2026 13:21
Almanya’da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor 12 Ocak 2026 13:01
Çin’de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı 12 Ocak 2026 11:57
JPMorgan, ekonomi hisselerinde ’Endeks Üstü Performans’ bekliyor JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor 12 Ocak 2026 11:53
Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı 12 Ocak 2026 11:03
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim Piyasalarda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler hakim 12 Ocak 2026 09:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.297,5200 Değişim 112,82 Son veri saati:
Düşük 12235,95 Yüksek 12348,77
Açılış
43,1599 Değişim 0,0522 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1612
Açılış
50,3972 Değişim 0,0760 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,3953
Açılış
6.372,6480 Değişim 46,258 Son veri saati:
Düşük 6345,219 Yüksek 6391,477
Açılış
118,8268 Değişim 3,6242 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3993
Açılış
BİST En Aktif Hisseler