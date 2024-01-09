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Barclays küresel işgücü pozisyonunu azaltacak

Barclays, yöneticilerin maliyetleri düşürme ve bankanın karlılığını artırma yönündeki yeni çabalarının bir parçası olarak küresel işgücünden 5.000 pozisyonu azaltma sürecinde.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 14:23

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 14:23

Sky News, İngiliz bankası Barclays'in 84.000 kişilik kadrosundan 2023 yılı boyunca toplamda yaklaşık 5.000 kişinin işten çıkarılacağını ve bu azaltmaların yaklaşık dörtte birinin İngiltere'deki operasyonlarda gerçekleşeceğini öğrendi.

İçeriden bir kaynağa göre bu pozisyonlar, geçen yılın ortasında işe alımların dondurulmasının ardından işten çıkarmalar ve doldurulmayacak boş pozisyonların bir araya gelmesiyle kaybedildi.

İşgücü azaltma seviyesi, geçen yılın sonlarında medyada yer alan rakamın iki katından fazladır ve 2008 mali krizinden bu yana Barclays'deki en önemli maliyet azaltma planlarından birini temsil etmektedir.

Programın bir parçasını oluşturan işten çıkarmalar halihazırda devam ediyor ancak banka tarafından henüz resmi olarak kamuoyuna duyurulmadı.

Ancak Barclays sözcüsü Pazartesi günü Sky News'in sorusu üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Barclays, işi basitleştirmek ve yeniden şekillendirmek, hizmeti iyileştirmek ve daha yüksek getiri sağlamak için tasarlanan devam eden verimlilik programının bir parçası olarak 2023 yılına kadar küresel olarak yaklaşık 5.000 çalışanı işten çıkarmıştır.

"Grup ayrıca kilit işletmelerde ön büro rollerini seçici olarak işe almak için kapasite yaratıyor.

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