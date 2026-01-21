Barclays'ten euro uyarısı!

İngiltere merkezli Barclays, Grönland kaynaklı jeopolitik risklerin kısa vadede ABD dolarından ziyade Euro açısından daha büyük bir tehdit oluşturduğunu, buna karşın yakın vadede doların zayıf bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın kontrolüne ilişkin karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük tarifeleri uygulama tehdidi gibi yeni adımlarının ardından jeopolitik tansiyon yükselirken, piyasaların bu gelişmelere tepkisi doların dün değer kaybetmesi yönünde oldu.

Her ne kadar dolar kısa vadede gerilese de, bazı piyasa stratejistleri ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde uzun vadede yaşanabilecek bir bozulmanın Euro üzerinde dolara kıyasla daha ağır bir baskı yaratabileceği görüşünde.

Barclays analistleri de aşırı bir senaryonun hayata geçmesi halinde, Grönland anlaşmazlığının ABD'ye kıyasla Avrupa ekonomisi ve ortak para birimi için çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.