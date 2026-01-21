CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Barclays'ten euro uyarısı!

Barclays'ten euro uyarısı!

Barclays, Grönland üzerinden yaşanan jeopolitik gerilimin dolar yerine Euro açısından daha belirgin riskler barındırdığına işaret etti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 09:01

İngiltere merkezli Barclays, Grönland kaynaklı jeopolitik risklerin kısa vadede ABD dolarından ziyade Euro açısından daha büyük bir tehdit oluşturduğunu, buna karşın yakın vadede doların zayıf bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın kontrolüne ilişkin karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük tarifeleri uygulama tehdidi gibi yeni adımlarının ardından jeopolitik tansiyon yükselirken, piyasaların bu gelişmelere tepkisi doların dün değer kaybetmesi yönünde oldu.

Her ne kadar dolar kısa vadede gerilese de, bazı piyasa stratejistleri ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerde uzun vadede yaşanabilecek bir bozulmanın Euro üzerinde dolara kıyasla daha ağır bir baskı yaratabileceği görüşünde.

Barclays analistleri de aşırı bir senaryonun hayata geçmesi halinde, Grönland anlaşmazlığının ABD'ye kıyasla Avrupa ekonomisi ve ortak para birimi için çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi İngiltere'de işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 5,1 yükseldi 20 Ocak 2026 10:37
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 20 Ocak 2026 10:02
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ocak 2026 09:48
İngiltere’de tüketici güveni Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyede! İngiltere'de tüketici güveni Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyede! 20 Ocak 2026 09:41
Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor Çin verileriyle petrol fiyatları yükseldi, ticaret gerilimi izleniyor 20 Ocak 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 20 Ocak 2026 09:30
Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir Deutsche Bank’tan Grönland gerilimi uyarısı: Dolar baskı altına girebilir 20 Ocak 2026 09:19
Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor Piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor 20 Ocak 2026 09:13
Citi’den Japonya için faiz tahmini Citi'den Japonya için faiz tahmini 20 Ocak 2026 08:44
Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu Çin Merkez Bankası faizleri sabit tuttu 20 Ocak 2026 08:41
Japonya’da tahvil getirisi yüzde 4’e yükseldi Japonya'da tahvil getirisi yüzde 4'e yükseldi 20 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 19 Ocak 2026 16:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.805,8100 Değişim 207,72 Son veri saati:
Düşük 12706,34 Yüksek 12914,06
Açılış
43,2968 Değişim 0,0406 Son veri saati:
Düşük 43,2618 Yüksek 43,3024
Açılış
50,7964 Değişim 0,0989 Son veri saati:
Düşük 50,7405 Yüksek 50,8394
Açılış
6.783,3150 Değişim 172,838 Son veri saati:
Düşük 6617,874 Yüksek 6790,712
Açılış
131,4248 Değişim 3,0303 Son veri saati:
Düşük 129,9986 Yüksek 133,0289
Açılış
BİST En Aktif Hisseler