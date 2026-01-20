CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da tahvil getirisi yüzde 4'e yükseldi

Japonya’da uzun vadeli devlet tahvillerinde satış baskısı artarken, 40 yıllık tahvil faizi ekonomi politikalarına dair kaygılar ve yaklaşan seçimlerin yarattığı belirsizlik nedeniyle son 30 yılı aşkın dönemin en yüksek düzeyine ulaştı.

Japonya'da 40 yıllık devlet tahvilinin getirisi, Başbakan Sanae Takaichi'nin izlediği ekonomi politikalarına yönelik kaygılar ve yaklaşan seçimlerin yarattığı belirsizlikle birlikte yüzde 4 düzeyine yükseldi. Bu seviye, söz konusu tahvilin 2007'de piyasaya sürülmesinden bu yana ulaşılan en yüksek oran olurken, ülkede 30 yılı aşkın bir süredir görülen ilk yüzde 4'lük devlet tahvili getirisi olarak kayda geçti.

Piyasalarda artan satış baskısının, Takaichi'nin gıda ürünlerinde uygulanan satış vergisini düşürmeye yönelik planına dair endişelerden beslendiği ifade ediliyor. Yatırımcılar, iktidar partisinin 8 Şubat'ta yapılacak seçimlerden güçlü bir sonuçla çıkması halinde daha geniş kapsamlı mali teşvik adımlarının gündeme gelebileceğini fiyatlıyor.

Güncel verilere göre, Japonya'nın 20 yıllık tahvillerinde getiri 9,5 baz puanlık artışla yüzde 3,35 seviyesine çıktı. Takaichi'nin Ekim ayında görevi devralmasından bu yana 20 yıllık tahvil getirileri 71 baz puan yükselirken, 30 ve 40 yıllık tahvillerdeki artış yaklaşık 60 baz puan olarak gerçekleşti.

Yükselen getiriler yabancı yatırımcıların ilgisini artırırken, yabancıların aylık nakit tahvil işlemlerindeki payının yaklaşık yüzde 65'e ulaştığı bildirildi.

Resona Asset Management Baş Fon Yöneticisi Takashi Fujiwara, mevcut durumu "alıcıların geri çekildiği, satışların ise hız kesmediği" bir piyasa ortamı olarak tanımlarken, uzmanlar Japon tahvil piyasasındaki oynaklığın küresel finansal piyasaları da etkileyebileceği uyarısında bulundu.

