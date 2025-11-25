CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor

Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor

Belçika'da, çalışanların, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için başlattığı 3 günlük grevin ikinci gününde kamu hizmetleri ve ulaşım durma noktasına geldi.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2025 11:09

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için "Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev başlattı.

Grev dalgası çerçevesinde bugün özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının büyük kısmı işbaşı yapmadı. Bu nedenle ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına geldi.

Okullarda eğitime ara verilirken, hastanelerde bazı servisler açılmadı. Ülke genelinde posta hizmetleri de aksadı.

Ulaştırma sektörü de greve geniş ölçekte katılım gösterdi. Ülke genelinde tren seferlerinin sayısı azaltıldı.

BRÜKSEL'DE OTOBÜS SEFERİ YAPILMADI

Brüksel'in toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki otobüs seferlerinin tamamı, metro ve tramvay seferlerinin de büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve geniş ölçüde katılırken, ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenmişti. Yarın ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Belçika'daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle yarın Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Belçika'da şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

İlginizi Çekebilir
Societe Generale’den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 Societe Generale'den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24 24 Kasım 2025 12:08
Belçika’da 3 günlük grev başladı Belçika'da 3 günlük grev başladı 24 Kasım 2025 11:57
Çin’den gelişmiş ülkelere borç Çin'den gelişmiş ülkelere borç 24 Kasım 2025 11:46
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 10:01
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 24 Kasım 2025 09:54
ABD Hazine Bakanlığı’ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz ABD Hazine Bakanlığı'ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz 24 Kasım 2025 09:42
Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi Faiz indirimi sinyali gümüş fiyatlarını destekledi 24 Kasım 2025 09:38
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 24 Kasım 2025 09:30
Brent petrolün varili 62,15 dolar Brent petrolün varili 62,15 dolar 24 Kasım 2025 09:29
Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı Faiz indirimi ve düşen gerilim piyasalarda risk iştahını artırdı 24 Kasım 2025 09:26
Çin’e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar geriliyor 23 Kasım 2025 15:28
Küresel et fiyatları artıyor Küresel et fiyatları artıyor 23 Kasım 2025 11:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler