Belçika'da grev ikinci gününde sürüyor

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için "Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev başlattı.

Grev dalgası çerçevesinde bugün özellikle okul, kreş, hastane ve belediye çalışanlarının büyük kısmı işbaşı yapmadı. Bu nedenle ülke genelinde kamu hizmetleri durma noktasına geldi.

Okullarda eğitime ara verilirken, hastanelerde bazı servisler açılmadı. Ülke genelinde posta hizmetleri de aksadı.

Ulaştırma sektörü de greve geniş ölçekte katılım gösterdi. Ülke genelinde tren seferlerinin sayısı azaltıldı.

BRÜKSEL'DE OTOBÜS SEFERİ YAPILMADI

Brüksel'in toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılım gösterirken, başkentteki otobüs seferlerinin tamamı, metro ve tramvay seferlerinin de büyük kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanlar da greve geniş ölçüde katılırken, ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım olumsuz etkilenmişti. Yarın ise ülkede bütün sektörleri kapsayan genel grev yapılacak.

Belçika'daki Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılacağı grev nedeniyle yarın Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Belçika'da şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.