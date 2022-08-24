Beyaz Saray, Haziran ayı sonunda tamamlanan bütçe gözden geçirmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, 2022 mali yılı için bütçe açığı tahmini 383 milyar dolar azaltılarak 1 trilyon 32 milyar dolara indirildi.

Ancak bu tahmin 9 Haziran sonrasında çıkan ve çip üretimine 52 milyar dolar destek verilmesine yönelik yasayı, 430 milyar dolarlık vergi artışı, sağlık ve temiz enerji yatırımları paketini içermiyor.

"BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİNDE, BÜTÇE GELİRLERİNİN MART AYINDAKİ TAHMİNİN 504 MİLYAR DOLAR ÜZERİNE ÇIKMASI ETKİLİ OLDU"

2022 mali yılı bütçe açığı tahmininin azaltılmasında bütçe gelirlerinin Mart ayındaki tahminin 504 milyar dolar üzerine çıkması etkili oldu. Aynı dönemde harcamalar ise Mart tahminini 121 milyar dolar aştı.