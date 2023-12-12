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Birleşik Krallık'ta işsizlik sabit kaldı

İngiltere'de işsizlik ağustos-ekim döneminde yüzde 4,2 ile değişkenlik göstermedi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 11:06

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 11:06

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, Birleşik Krallık'ta istihdam oranı ağustos-ekim döneminde yüzde 75,7 ile aynı seviyede kaldı.

Bu dönemde işsizlik de yüzde 4,2 ile değişmedi.

İngiltere Merkez Bankasının ( BoE) para politikası kararları açısından takip ettiği maaş artışları yüksek seyrini korudu.

Söz konusu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazdaki artış yüzde 7,3 oldu. İkramiyeler dahil olan maaşlardaki artış ise aynı dönemde yüzde 7,2 olarak ölçüldü.

İkramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlardaki artış temmuz-eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 7,7 olurken, ikramiyeler dahil maaşlardaki yıllık bazda artış yüzde 7,9 olarak hesaplanmıştı.

Ekimde ülkede "iş gücü anlaşmazlıkları" nedeniyle 131 bin iş gücü kaybı yaşandı, bu kaybın yüzde 60'ı sağlık ve sosyal hizmet sektöründeki anlaşmazlıklar nedeniyle meydana geldi. Ekimde iş gücü anlaşmazlıklarına 49 bin çalışan dahil olurken, bu rakam Haziran 2022'den beri görülen en düşük seviye olarak kaydedildi.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, değerlendirmesinde, iş gücü piyasasına ilişkin verilerin büyük ölçüde değişmediğini belirterek, yıllık bazdaki maaşlardaki artışın yüksek seyretmeye devam ettiğini ancak enflasyondaki düşüş hızlandıkça reel ücretlerin arttığını dile getirdi.

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