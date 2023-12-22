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Birleşik Krallık'ta perakende satışları arttı

Birleşik Krallık'ta perakende satışları kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarken, eylül-kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde ise bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,8 düştü.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 11:10

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 11:10

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ekimde büyüme görülmeyen perakende satışları kasımda aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi.

Bu artışta gıda dışı mağaza satışlarının yüzde 2,3 yükselmesi etkili oldu. Perakendeciler, söz konusu artışın "Kara Cuma" ve yıl sonu indirimleri kapsamında arttığını raporladı. Ekimde bu artış yüzde 0,2 olmuştu.

Gıda satışları ise kasımda yüzde 0,8 büyüdü. Ekimde gıda satışları yüzde 0,1 artmıştı.

Akaryakıt satışları da fiyatlardaki düşüşün etkisiyle yüzde kasımda 0,6 yükselirken, ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılan mağaza dışı satışlar yüzde 0,2 arttı. Ekimde bu artış yüzde 0,5 olmuştu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, "Kara Cuma" ve yıl sonu indirimlerine bağlı olarak perakende satışlarında kasımda güçlü artış görüldüğünü belirtti.

Ancak son üç aydaki perakende satışlarında düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydeden Morgan, "Genel satışlar hala salgın öncesi dönemin altında ve bu durum perakendecileri zorlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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