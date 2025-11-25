Asya borsaları pozitif seyrediyor

Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası faiz indirimlerine yönelik öngörülerin güçlenmesi ile teknoloji ve yapay zeka hisselerine olan yatırımcı ilgisinin yeniden artması küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Söz konusu mesajlar Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olurken, Asya piyasalarında da artan küresel risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çinli teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Alibaba'nın bugün açıklanması beklenen ikinci çeyrek bilançosunun da Çin'in perakende satışlarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Japonya'da 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onaylanmasının ülkedeki mali endişeleri tetiklemesi ve Çin ile olan gerilim Japon piyasalarında kazançların sınırlı olmasında etkili oluyor.

ÇİN VE JAPONYA ARASINDA FÜZE KRİZİ

Çin, Japonya'yla Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde Tokyo yönetiminin Tayvan'ın yakınındaki Yonaguni Adası'na orta menzilli füzeler yerleştirme planına tepki gösterdi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, geçen hafta sonunda ülkenin güneybatı adalarından Yonaguni Adası'na yaptığı ziyarette buraya karadan havaya orta menzilli füze unsuru yerleştirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Bakan Koizumi, "Bizce bu unsur, ülkemize silahlı saldırı şansını azaltacaktır, füze konuşlandırmanın bölgede gerilimi artıracağına inanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 48.659 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,30 artışla 3.857 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 3.868 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 primle 25.791puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 84.890 puanda seyrediyor.