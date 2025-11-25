Rusya Maliye Bakanlığı: Hidrokarbon kaynakların zamanı bitiyor

CANLI BORSA
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisi için yeni itici güçler gerektiğini belirterek, "Hidrokarbon kaynakların zamanının yavaş yavaş bittiğini anlamak gerekiyor. Bu kaynağa ihtiyaç duymayacak daha fazla teknolojinin geliştirildiğini görüyoruz." dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya: Geleceğin Görünümü" adlı forumda konuştu.

BRICS ülkelerinin, gelişen ekonomileri geride bırakarak hızla büyüdüğüne işaret eden Siluanov, "Gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerin ise geride kalmaya isteksiz olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan ekonomilerin payının ve ağırlığının, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardaki yapılanmalara yansıtılması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Siluanov, Rus ekonomisinin küresel enerji talebindeki değişime ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Hidrokarbon kaynakların zamanının yavaş yavaş bittiğini anlamak gerekiyor. Bu kaynağa ihtiyaç duymayacak daha fazla teknolojinin geliştirildiğini görüyoruz. Bir süre daha talep görecektir ancak orta ve uzun vadeli baktığımızda, ekonomimiz için yeni itici güçlere geçiş yapmaya hazırlanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankasının para politikasına ilişkin de Siluanov, "Şu anda ana görev, arz ve talebi dengelemek. Merkez Bankası da bu yıl ekonomiyi soğutmak için gerekli adımları atıyor." dedi.

Siluanov, gelecek yıl dengeli bir büyüme sürecine girmek için katı para politikasının sürmesi gerektiğini kaydetti.

