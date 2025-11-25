JPMorgan ve Goldman Sachs'dan petrol fiyatlarında düşüş öngörüsü

Brent, yıl başından bu yana yaklaşık %14 değer kaybederek pazartesi günü 62,59 dolar seviyesinde istikrar kazandı. Piyasalarda gözler, Ukrayna'daki olası barış görüşmelerinden gelecek haberlere çevrildi.

ABD ve Ukrayna'nın pazar günü Cenevre'de yaptığı görüşmeler "son derece verimli" olarak nitelendirildi ve taraflar yeni bir barış planı üzerinde yoğun çalışmayı sürdürme konusunda anlaştı. Analistler, olası bir barışın Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların gevşetilmesine yol açabileceğini ve bunun enerji fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs ise ABD göstergesi WTI'nin 2026'da ortalama 53 dolar olacağını öngörüyor. Banka, gelecek yıl piyasada günlük ortalama 2 milyon varillik arz fazlası oluşacağını, bunun da fiyatları daha da aşağı çekeceğini ifade etti. Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, yatırımcıların şu anda petrolü "short"laması gerektiğini söyledi.

Struyven, 2026'nın mevcut büyük arz dalgasının son yılı olacağını, 2027'de ise piyasanın yeniden dengelenmesinin beklendiğini vurguladı. Buna rağmen birçok analist, fiyatların 40 doların altına inmesini olası görmüyor.