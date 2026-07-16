Bitcoin 65 bin dolar seviyesinin altına düştü: Fed beklentileri kripto piyasasını baskılıyor

Bitcoin, gün içinde 64 bin 653 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum ise 1.917 dolar civarında alıcı buluyor.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecekteki faiz adımlarına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi, kripto para piyasalarındaki dalgalanmanın ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, Hazine tahvili getirileri ile dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak riskli varlıklara destek sağladı. Ancak Fed'in faizleri artırabileceğine yönelik beklentilerin tahvil getirilerini yüksek seviyelerde tutması, Bitcoin'in toparlanma ivmesini sınırladı.

Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Kripto para birimi, bu yıl performans açısından ABD Hazine tahvilleri, gümüş ve İsviçre frangı gibi bazı geleneksel varlıkların gerisinde kaldı. Yatırımcılar ise Bitcoin'in yönü açısından Fed politikası, dolar hareketleri ve küresel risk iştahındaki değişimleri yakından takip ediyor.