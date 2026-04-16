Bitcoin ateşkes beklentisiyle yükselişte! ETF girişleri güç kazandı

İran’daki savaşta ateşkesin uzatılabileceğine dair beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Bitcoin fiyatında sınırlı bir yükseliş gözlendi. Sabah saatlerinde 75.455 dolara kadar çıkan Bitcoin, şu an itibarıyla yüzde 0,1 artışla 74.938,85 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 11:40

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre; arabulucular, mevcut ateşkesi gelecek haftaya kadar uzatmak ve ilk turu sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından yeni bir barış süreci başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak müzakerelerde ilerleme yavaş ilerlerken, enerji arzındaki aksaklıklar devam ediyor. ABD'nin İran limanlarını abluka altına alması ve İran'ın Basra Körfezi, Umman Denizi ile Kızıldeniz'de deniz taşımacılığını engelleyebileceği yönündeki açıklamaları jeopolitik riskleri yüksek tutuyor.

Öte yandan 15 Nisan'da ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine toplam 186 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. En büyük talep, BlackRock'ın IBIT fonuna oldu ve fon tek günde 292 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Aynı dönemde spot Ethereum ETF'lerine 67,85 milyon dolar, Solana (SOL) spot ETF'lerine 5,36 milyon dolar ve XRP spot ETF'lerine ise 17,11 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Bu güçlü fon akışları, kripto para piyasasına olan kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

