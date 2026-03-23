Finans Ekonomi Bitcoin'de sert kayıp: Yüzde 3 geriledi! İşte son durum...

Kripto para piyasaları, ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş sonrası yüzde 20’ye yakın değer kaybetti. Bitcoin, bir ara yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 68.150 dolara geriledi. Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto para piyasalarında son durum…

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 09:11

Son Güncelleme Tarihi 23 Mart 2026 09:12

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sonrasında 22 Mart tarihinde Bitcoin'de sert kayıplar yaşandı. Satış dalgası tüm kripto para piyasalarını etkiledi.

Üzerinde en çok işlem yapılan dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin son yılların en sert fiyat hareketlerini yaşadı. 68,150 doları kadar gören kripto para 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaşla beraber yüzde 20 değer kaybetti. Pazartesi sabahı itibari ile kripto para 68 bin 697 dolar oldu.

Öte yandan başlayan satış dalgası diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Ether'in yaklaşık %5 değer kaybetti. İşlem fiyatı 2 bin 50 dolara kadar geriledi.

Academy Securities uzmanı Peter Tchir, Bitcoin'in hisse senedi piyasasını yansıtan riskli varlıkların genel satış dalgasına kapıldığını düşünüyor. Ayrıca, yükselen enerji fiyatları Bitcoin madenciliğini daha pahalı hale getirerek sektöre önemli bir baskı uyguluyor.

