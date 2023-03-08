Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam Fed'in son güçlü ekonomik verilerin ardından faiz artırım yolunda daha agresif hale gelebileceğini söyledi.

Rieder konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Fed'in Fon oranını yüzde 6'ya getirmesi, ardından ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye indirmek için daha uzun bir süre orada tutması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Fed'in politika faizi şu anda %4,50-4,75 aralığında bulunuyor.

Goldman Sachs ise nihai faiz oranı için tahminini 25 baz puan artırarak %5,50-5,75 aralığına yükseltti.