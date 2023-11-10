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BoE banka ve banka dışı kurumlara yönelik stres testini genişletiyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE), banka ve banka dışı finansal kurumların riskli varlık fiyatları ve faiz oranlarını içeren şoklarla toplu olarak nasıl başa çıktıklarını incelemek amacıyla başlattığı sistem çapında stres testinin ikinci ayağını başlatacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 14:29

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 14:29

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamada, banka ve banka dışı finans kurumlarının stres altındaki davranışları ve bu davranışları neyin yönlendirdiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, bu davranışların ve piyasa dinamiklerinin piyasalardaki şokları nasıl artırabileceğini araştırmak amacıyla sistem çapında stres testinin ilk ayağının haziranda başlatıldığı anımsatıldı.

Katılımcılara teorik bir şok senaryosu sunularak uygulanan stres testinin ikinci ayağının uygulanacağı belirtilen açıklamada, 2024'e kadar senaryo aşamasının ikinci kısmının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, katılımcıların 10 günlük boyunca faiz oranları ve riskli varlık fiyatlarını içeren şoklarla nasıl başa çıktığını incelemek amacıyla teorik senaryolara Ocak 2024'e kadar cevap vereceği ve 2024 sonunda stres testinin nihai raporunun yayınlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Teste 50'nin üzerinde banka ve banka dışı finans kuruluşunun katılacağı aktarılan açıklamada, BoE'nin piyasa oyuncularının büyük likidite talepleriyle nasıl başa çıktıklarını görmek istediği de ifade edildi.

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