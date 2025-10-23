BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti

CANLI BORSA
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sam Woods, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2025 09:13

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sam Woods, hükümetin büyümeyi artırmak için düzenleyici yükleri azaltma baskısına rağmen, bankacılık sektöründen gelen kaldıraç kurallarının daha da gevşetilmesi çağrılarını reddetti.

İngiliz hükümeti, ülkenin durgun büyümesini artırmak ve denetçilerin bankaların sermaye kurallarını hafifletme adımları attığı ABD ile daha etkin rekabet edebilmek için bazı finans sektörü düzenlemelerini yumuşatmaya çalışıyor.

Woods, Londra finans merkezinde düzenlenen etkinlikte, önerilen bazı önlemlerin banka kaldıracında keskin bir artışa izin verebileceğini ve aşırı risk almayı önlemek için tasarlanmış güvenceleri zayıflatabileceğini söyledi.

Woods, "Daha yüksek notlu devlet tahvillerini kaldıraç çerçevesinin dışında bırakmak gerçek bir risk taşıyor" dedi ve bunun 2023'te Silicon Valley Bank'ın çöküşünden alınan dersleri unutma riskini taşıdığını ekledi.

Woods, bankacılık sistemi için temel korumaların rekabet gücü adına feda edilmeyeceğini söyledi.

