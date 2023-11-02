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BoE Başkanı'ndan faiz açıklaması: Yüksek tutacağız

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, "Faiz oranlarında daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığını yakından izliyoruz. İhtiyaç olmasa bile, şu anda faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için çok erken" dedi. Öte yandan Bailey, enflasyonu düşürene kadar faiz oranlarını yüksek tutacaklarını dile getirdi.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 16:50

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 16:50

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 5'in altına düşmesini beklediklerini belirterek, "Ancak enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, yeterince uzun süre yüksek seviyede tutacağız." dedi.

Bailey, BoE'nin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine indirmek için faiz artışlarının işe yaradığını söyledi.

Bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutmaya karar verdiklerini ve para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğini kaydeden Bailey, "Öte yandan, söylemeliyim ki enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, uzun süre yeterince yüksek seviyede tutacağız. Faiz oranlarında daha fazla artışa ihtiyaç olup olmadığını yakından izliyoruz. İhtiyaç olmasa bile şu anda faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için çok erken. Şu anda para politikası oldukça sıkı. Eğer bu duruşu yeterince uzun süre korursak, enflasyonu sistem dışı bırakacağız." diye konuştu.

Bailey, eylülde yüzde 6,7 seviyesinde olan enflasyonun ekimde yüzde 5'in hemen altına gerilemesini ve yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını beklediklerini dile getirdi.

Buna rağmen her öngörünün belirsiz olduğunu kaydeden Bailey, "Orta Doğu'daki gerilimi takiben enflasyonda enerji fiyatları kaynaklı yukarı yönlü riskler var. Gerilim, belirsizlik yaratıyor ve şu ana kadar enerji fiyatlarında büyük hareketlilik görmedik ancak riskler kesinlikle mevcut." dedi.

Bailey, yüksek faizlerin ekonomide ağırlığının hissedildiğine yönelik işaretlerin giderek arttığını aktardı.

Para politikasındaki sıkılaşmanın gereğinden uzun sürmemesi gerektiğinin de altını çizen Bailey, "çok az veya çok fazla" arasında bir denge kurmak zorunda olduklarını anlattı.

Para politikasının ne kadar uzun süre kalacağının, orta vadede enflasyon görünümüne ilişkin verilere bağlı olduğunu belirten Bailey, enflasyonu hedefledikleri seviyeye düşürmek için kat etmeleri gereken bir mesafe olduğunu sözlerine ekledi.

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