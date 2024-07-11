BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, enflasyonun Mayıs ayında hedef seviyesine dönmesine rağmen İngiltere'de fiyat artışlarının devam edeceğine dair endişelerin sürdüğünü söyledi.

Pill, faiz oranlarının düşürüleceğini söylemenin doğru olduğunu, ancak bunun ne zaman yapılacağının önemli olduğunu belirtti.

Manşet enflasyon oranının mayıs ayında Banka'nın %2'lik hedefine geri dönmesinin "memnuniyet verici bir haber" olduğunu ifade eden Pill, "Ancak PPM'nın görevi, enflasyon hedefinin her zaman geçerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hedefe geçici veya geçici bir şekilde ulaşmak yeterli değildir. Bunun yerine PPK, enflasyon hedefine kalıcı ve sürdürülebilir bir temelde ulaşmalıdır." diye konuştu.

Pill, özellikle Birleşik Krallık ekonomisine yönelik "şoklar" karşısında enflasyonu tahmin etmenin zor olabileceğini, bu nedenle uzmanların para politikası kararları almasını zorlaştırdığını söyledi. Ancak Pill, "Birleşik Krallık'ta enflasyonun ısrarcı olmaya devam ettiğini tartışmak zor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni ve büyük bir şok yaşanmaması halinde, Banka'nın olası faiz indirimlerinin 'eğer'den ziyade 'ne zaman' şeklinde nitelendirilmesi hala uygun görünmektedir" dedi.