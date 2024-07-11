CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı

BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, enflasyonun sürekliliğinin hala endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 08:55

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) baş ekonomisti Huw Pill, enflasyonun Mayıs ayında hedef seviyesine dönmesine rağmen İngiltere'de fiyat artışlarının devam edeceğine dair endişelerin sürdüğünü söyledi.

Pill, faiz oranlarının düşürüleceğini söylemenin doğru olduğunu, ancak bunun ne zaman yapılacağının önemli olduğunu belirtti.

Manşet enflasyon oranının mayıs ayında Banka'nın %2'lik hedefine geri dönmesinin "memnuniyet verici bir haber" olduğunu ifade eden Pill, "Ancak PPM'nın görevi, enflasyon hedefinin her zaman geçerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hedefe geçici veya geçici bir şekilde ulaşmak yeterli değildir. Bunun yerine PPK, enflasyon hedefine kalıcı ve sürdürülebilir bir temelde ulaşmalıdır." diye konuştu.

Pill, özellikle Birleşik Krallık ekonomisine yönelik "şoklar" karşısında enflasyonu tahmin etmenin zor olabileceğini, bu nedenle uzmanların para politikası kararları almasını zorlaştırdığını söyledi. Ancak Pill, "Birleşik Krallık'ta enflasyonun ısrarcı olmaya devam ettiğini tartışmak zor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, yeni ve büyük bir şok yaşanmaması halinde, Banka'nın olası faiz indirimlerinin 'eğer'den ziyade 'ne zaman' şeklinde nitelendirilmesi hala uygun görünmektedir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü 10 Temmuz 2024 10:47
ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir 10 Temmuz 2024 09:00
Çin’in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı Çin'in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı 10 Temmuz 2024 08:54
Rusya’nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı Rusya'nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı 09 Temmuz 2024 16:28
Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza 09 Temmuz 2024 16:27
Almanya’da şirket iflasları yüzde 41 arttı Almanya'da şirket iflasları yüzde 41 arttı 09 Temmuz 2024 16:24
Porsche, Çin etkisiyle daha az otomobil sattı Porsche, Çin etkisiyle daha az otomobil sattı 09 Temmuz 2024 16:22
Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı Hazine, 2 ihalede 55,7 milyar lira borçlandı 09 Temmuz 2024 15:36
Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi Hazine, dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi 09 Temmuz 2024 13:23
ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir ECB üyesi Panetta: ECB kademeli olarak faizleri düşürmeye devam edebilir 09 Temmuz 2024 13:16
HSBC, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti HSBC, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti 09 Temmuz 2024 11:46
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT aşağı sarktı! Araç sahipleri merak etti: 9 Temmuz 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 09 Temmuz 2024 11:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,81
%0,6813
ALTIN
1.000,56
%0,0564
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,70
%-0,0305
DOLAR
1.297,70
%29,7699
ALTIN
1.131,87
%13,1865
EURO
1.028,44
%2,8437
BORSA
1.133,73
%13,3725
DOLAR
1.374,66
%37,466
ALTIN
1.160,39
%16,0393
EURO
1.059,61
%5,9605
BORSA
1.144,80
%14,4801
DOLAR
2.322,45
%132,2446
ALTIN
1.793,12
%79,3121
EURO
1.736,41
%73,6406
BORSA
1.754,08
%75,4076
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler