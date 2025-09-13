BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak

BofA'nın değerlendirmesine göre, gelişmekte olan piyasalar, ekonomik dayanıklılıklarının artması ve ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimiyle önümüzdeki yılın başlarında daha fazla sermaye akışı çekmeye hazırlanıyor.

BofA Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Getiri Stratejisi Başkanı David Hauner, ilk çeyrekten bu yana gelişmekte olan piyasalar için boğa piyasası görünümünü sürdürerek, doların zayıflaması, yerel merkez bankalarının potansiyel faiz indirimleri ve küresel fonların tarihsel olarak düşük pozisyonlarının bu varlık sınıfını destekleyeceğini belirtiyor.

Hauner, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya'yı öngörülen yabancı sermaye akışlarının ana faydalanıcıları olarak işaret ediyor. Buna karşılık, düşük faiz oranları ve ihracata dayalı ekonomilerinde zayıf para birimlerini tercih etmeleri nedeniyle Asya yerel para birimi cinsinden tahvillerin daha az yatırım çekmesi bekleniyor.