CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak

BofA'dan Türkiye açıklaması: Yabancı sermaye girişlerinden faydalanacak

Bank of America (BofA), gelişen piyasalara gelecek yılın başlarında daha fazla giriş beklediğini, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya'nın yabancı sermaye girişlerinden en çok faydalanacak ülkeler arasında yer alacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 13 Eylül 2025 15:10

BofA'nın değerlendirmesine göre, gelişmekte olan piyasalar, ekonomik dayanıklılıklarının artması ve ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimiyle önümüzdeki yılın başlarında daha fazla sermaye akışı çekmeye hazırlanıyor.

BofA Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Getiri Stratejisi Başkanı David Hauner, ilk çeyrekten bu yana gelişmekte olan piyasalar için boğa piyasası görünümünü sürdürerek, doların zayıflaması, yerel merkez bankalarının potansiyel faiz indirimleri ve küresel fonların tarihsel olarak düşük pozisyonlarının bu varlık sınıfını destekleyeceğini belirtiyor.

Hauner, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya'yı öngörülen yabancı sermaye akışlarının ana faydalanıcıları olarak işaret ediyor. Buna karşılık, düşük faiz oranları ve ihracata dayalı ekonomilerinde zayıf para birimlerini tercih etmeleri nedeniyle Asya yerel para birimi cinsinden tahvillerin daha az yatırım çekmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 10 Eylül 2025 17:04
Trump’tan Fed’e ’faizi büyük ölçüde düşürme’ çağrısı Trump'tan Fed'e 'faizi büyük ölçüde düşürme' çağrısı 10 Eylül 2025 16:52
ABD’de mortgage faizi Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesinde ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde 10 Eylül 2025 15:28
ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini yükseltti 10 Eylül 2025 10:08
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 10 Eylül 2025 10:06
Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 837 liradan işlem görüyor 10 Eylül 2025 09:41
ABD’de yargıçtan Trump’ın Cook’u görevden almasına engel ABD'de yargıçtan Trump’ın Cook'u görevden almasına engel 10 Eylül 2025 09:14
Çin’de Ağustos’ta dezenflasyonist baskı sürdü Çin'de Ağustos'ta dezenflasyonist baskı sürdü 10 Eylül 2025 09:08
Trump, Putin’e baskı için AB’den Çin ve Hindistan’a gümrük vergisi istedi Trump, Putin’e baskı için AB'den Çin ve Hindistan’a gümrük vergisi istedi 10 Eylül 2025 09:05
Japon imalatçı güveni 3 yılın zirvesinde Japon imalatçı güveni 3 yılın zirvesinde 10 Eylül 2025 09:00
Fransa’da artan borç yükü nedeniyle bütçe hazırlamakta zorlanan hükümetler devriliyor Fransa'da artan borç yükü nedeniyle bütçe hazırlamakta zorlanan hükümetler devriliyor 09 Eylül 2025 13:35
ECB’den faiz kararında Eylül’de değişiklik beklenmiyor: Gözler Aralık’ta ECB'den faiz kararında Eylül'de değişiklik beklenmiyor: Gözler Aralık'ta 09 Eylül 2025 11:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler