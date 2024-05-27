BOJ: Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı şekilde ilerleyeceğiz

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Boj'un enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı bir şekilde ilerleyeceğini belirterek, yıllarca süren ultra kolay para politikasının ardından Japonya için bazı zorlukların "benzersiz bir şekilde zor" olduğunu kaydetti.

BoJ'un ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenen merkez bankacılığı konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Ueda, Japonya'nın "sıfırdan uzaklaşma ve enflasyon beklentilerini yükseltme konusunda ilerleme kaydettiğini" söyledi.

Ueda, "BoJ, %2 enflasyona sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için, enflasyon hedeflemesi çerçevesine sahip diğer merkez bankalarının yaptığı gibi ihtiyatlı bir şekilde ilerleyecektir. Karşılaştığımız zorlukların birçoğu benzerlerimizle benzerlik gösterse de, bazıları bizim için benzersiz derecede zor" dedi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ %2 HEDEFİNE SABİTLEMENİN BÜYÜK BİR ZORLUK"

Son otuz yılda kısa vadeli faiz oranlarının uzun süre sıfıra yakın seyrettiği Japonya'da nötr faiz oranının doğru bir şekilde tahmin edilmesinin özellikle zor olduğunu belirten Ueda, "Önemli faiz oranı hareketlerinin olmaması, ekonominin faiz oranlarındaki değişikliklere verdiği tepkinin değerlendirilmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir" diye konuştu.

Aynı konferansta BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, Japonya'nın kalıcı deflasyona karşı verdiği savaşın sonunun göründüğünü söyledi, ancak enflasyon beklentilerini %2 hedefine sabitlemenin "büyük bir zorluk" olduğunu kabul etti.

Ueda, büyüme ve enflasyon tahminleri doğrultusunda hareket ettiği sürece merkez bankasının faiz oranlarını ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yükseltme niyetinde olduğunu söyledi.