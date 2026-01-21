BOJ haftası: Zayıflayan yen ve yükselen getiriler politika tartışmalarını alevlendiriyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), cuma günü sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını ve mevcut politika çerçevesini değiştirmemesi bekleniyor. Banka, aralık ayında politika faizini yüzde 0,75'e çıkararak son 30 yılın zirvesine taşımasının ardından, bu adımın ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerini izlemeyi sürdürüyor.

Enflasyonun genel olarak kontrol altında olduğu değerlendirilse de yenin hızlı değer kaybı ve uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş, BOJ'un temkinli sıkılaştırma çizgisini ne kadar sürdürebileceğine dair soru işaretlerini artırıyor. Aralık ayındaki faiz artışı, fiyatlar ve ücretlerdeki uyumlu yükselişe duyulan güvenle yapılmıştı.

Gözler, bankanın çeyrek dönem raporuna çevrilmiş durumda. BOJ'un enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşacağı görüşünü koruması beklenirken, gıda fiyatlarındaki artış ve şirketlerin maliyetleri tüketiciye daha kolay yansıtması dikkat çekiyor. Yen'deki zayıflığın ithalat kaynaklı enflasyonu artırması halinde, daha hızlı bir sıkılaştırma ihtimali gündeme gelebilir.

Piyasalar nisan ayında yeni bir faiz artışını fiyatlamaya başlasa da bazı analistler temkinli. Okasan Securities Research'ten Ko Nakayama, BOJ'un çok yavaş ilerleyebileceğini ve sıkılaştırmanın uzun aralıklarla yapılabileceğini belirtiyor.

Öte yandan muhalefet, rekor seviyelere çıkan uzun vadeli tahvil getirileri nedeniyle hükümet ve BOJ'u uyardı. Muhalefet lideri Yuichiro Tamaki, mali yapıya dair endişelerin arttığını vurgulayarak borç geri alımları ve uzun vadeli tahvil ihracının azaltılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Yatırım cephesinde ise görüşler ayrışıyor. Invesco'dan Tomo Kinoshita, artan borç yükü ve yükselen faizler nedeniyle Japon devlet tahvillerinde temkinli olunması gerektiğini savunurken, DBS Group Research'ten Eugene Leow, özellikle getirisi yüzde 3'ün üzerindeki ultra uzun vadeli tahvillerin yeniden cazip hale geldiğine dikkat çekiyor.