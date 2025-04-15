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BOJ: Kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) küresel mali kriz döneminin aksine, kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmediklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 09:22

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 09:25

Japonya Merkez Bankası'ndan (BOJ) üst düzey bir yetkili, küresel piyasaların ABD'nin gümrük tarifeleri politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle dalgalanma yaşadığını ancak kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görülmediğini söyledi.

Reuters'e konuşan yetkili, "Küresel mali kriz döneminin aksine, kısa vadeli likiditede büyük bir düşüş görmüyoruz. Ancak BOJ, piyasadaki gelişmeleri ve bunların küresel ve yerel ekonomiler üzerindeki etkilerini incelemeye devam edecek" dedi.

Küresel hisse senedi, döviz ve tahvil piyasaları Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili ileri geri yorumları nedeniyle dalgalanırken, bazı analistler ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki son keskin düşüşleri, piyasaların ABD varlıklarının güvenli varlık statüsüne olan güvenini kaybettiğinin bir işareti olarak görüyor. Japonya ise bu hafta ABD ile ticaret müzakerelerine hazırlanırken, bazı yetkililer Washington'un Tokyo'dan yeni desteklemesini istemesi ihtimaline karşı özel olarak hazırlanıyor.

Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Japonya ve ABD'nin döviz kurlarını piyasaların belirlemesi gerektiği ve aşırı ve düzensiz kur hareketlerinin ekonomi ve finansal istikrar üzerinde olumsuz etkileri olduğu görüşünü paylaştığını söyledi.

Kato parlamentoya yaptığı açıklamada, "Bu ortak anlayış temelinde ABD ile diyaloğu sürdürmeyi umuyorum" dedi.

Kato, ikili ticaret müzakerelerinin bir parçası olarak iki tarafın döviz kuru konularında neler görüşebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Kato daha önceki bir basın toplantısında, bu ayın sonlarında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bahar toplantılarına katılmak için hazırlık yaptığını ve burada ABD de dahil olmak üzere mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapabileceğini söyledi.

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