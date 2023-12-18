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BOJ kritik toplantıda para politikasını tartışacak

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yarın yapacağı toplantıda dünyanın son negatif faiz oranını sabit tutması beklenirken, yatırımcılar yetkililerin gelecek yıl bu politikayı kaldırıp kaldırmayacağına ve ne zaman kaldıracağına dair ipuçları arayacak.

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2023 08:49

Son Güncelleme Tarihi 18 Aralık 2023 08:49

Bloomberg anketine katılan 52 ekonomistin neredeyse tamamı, 19 Aralık'ta sona erecek olan Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) politika toplantısında kısa vadeli faiz ve getiri eğrisi kontrol mekanizması için temel politika ayarlarında değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin üçte ikisinin Nisan ayına kadar sıfırın altındaki oranın sona ereceğini tahmin etmesiyle, bankanın enflasyon hedefine ulaşma yolunda herhangi bir ilerleme sinyali verip vermeyeceği en önemli odak noktası olacak. Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde güvercin bir tavır takınmasının ardından, piyasa gözlemcileri Başkan Kazuo Ueda'nın olası bir sürprizine karşı tetikte olacak.

Bu ayın başlarında yaşanan bir dizi olay, olası bir erken faiz hamlesine ilişkin spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun faiz artırımının etkisinin ne olabileceğine dair genel olarak iyimser konuşması bunlardan ilkiydi. Ueda, işinin yılsonundan itibaren "daha zorlu" hale geleceğini söyleyerek söylentileri daha da körükledi.

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