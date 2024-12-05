BOJ: Parasal genişlemeyi dikkatli şekilde ayarlamamız gerekli

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, yakın zamanda bir faiz artışına yönelik artan piyasa beklentilerine rağmen enflasyon ve ücretlerin görünümü konusunda temkinli konuştu.

Nakamura, Hiroshima'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Birçok veriyi kontrol ederken, parasal genişlemenin derecesini ekonomik toparlanmanın durumuna göre dikkatli bir şekilde ayarlamamız gereken önemli bir aşamadayız" dedi.

Nakamura, ücret artışının sürdürülebilirliği konusunda hala emin olmadığını ve enflasyonun Nisan ayında başlayacak gelecek mali yılda bankanın %2'lik hedefini kaçırabileceğini söyledi.

Nakamura, BOJ'un hem Mart hem de Temmuz aylarında faiz oranlarının artırılmasına karşı çıktığı için yönetim kurulunun güvercin bir üyesi olarak görülüyor.